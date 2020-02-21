Российского теннисиста раскритиковали за скулеж в игре

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара отругал своего игрока за скулеж на площадке. Такую реакцию спортсмен получил в ответ на свои переживания из-за проигранных очков.

Как сообщает французское издание L’Equipe, Сервар покинул стадион после того как его подопечный проиграл первый сет итальянцу со счетом 6:1. По словам тренера, он сделал это нарочно, надеясь на реакцию теннисиста.

«Меня раздражает такое отношение Даниила, когда он плачет из-за каждого проигранного очка и не желает принимать поддержку с нашей стороны», — сообщил Сервар.

В итоге, действия тренера оказали нужный эффект, и россиянин сумел исправить ситуацию. Он одержал победу в трех сетах и прошел в четвертьфинал. Там его ждет встреча с французом Жилем Симоном

Даниил Медведев находится на пятом месте в Ассоциации теннисистов-профессионалов, это лучший результат среди россиян. Он один из двух российских теннисистов в нашем веке (наряду с Маратом Сафиным), который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее «360» рассказывал о достижениях российских теннисисток. Спортсменки вышли в финал Кубка Федерации.