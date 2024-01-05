Спорт 05 января 2024, 22:21 Российского теннисиста отстранили на 4 года за отказ от сдачи теста на допинг Российского теннисиста Иванова отстранили на 4 года за отказ от допинг-теста РИА «Новости»

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Бывшего лидера мирового рейтинга среди теннисистов одиночного разряда Владислава Иванова дисквалифицировали на четыре года после его отказа сдать анализ на допинг. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

По данным организации, речь идет о случае на турнире в Марокко, который прошел 14 сентября 2022 года. Иванова заранее предупредили о необходимости сдать биоматериал для проверки на допинг. Спортсмен сначала отказался это сделать и вышел из соревнований, но после вернулся и согласился пройти допинг-тест. Но уже было поздно, теннисисту предъявили обвинение в нарушении антидопинговой программы.

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Спортсмен запросил провести слушания в независимом трибунале. Заседание прошло в ноябре 2023 года. Коллегия решила, что поведение россиянина нарушило статьи теннисной антидопинговой программы. В качестве наказания Иванова дисквалифицировали на четыре года и обнулили его результаты турнира в Марокко.

Комиссия подчеркнула, что игрок получил информацию об антидопинговом процессе и предоставил пробу двумя неделями ранее, следовательно, должен был быть осведомлен о правилах.

Дисквалификация вступила в силу 21 декабря 2023 года и продолжит действовать до полуночи 20 декабря 2027 года.