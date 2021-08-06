Российского судью назначили на матч за Суперкубок UEFA

Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча за Суперкубок UЕFА между «Челси» и «Вильярреалом». Встреча пройдет 11 августа в Белфасте.

Информация об этом появилась на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Четвертым арбитром будет белорус Алексей Кульбаков. За VAR будет отвечать Марко Фриц из Германии, его сопровождающими станут Павел Гиль из Польши и Массимилиано Иррати из Италии. Запасным помощником арбитра назначен Филиппо Мели.

Ранее Карасев обслужил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПСВ и «Мидтьюлландом». Игра прошла 3 августа и завершилась победой ПСВ (3:0).

Также Карасев судил три матча на чемпионате Европы в этом году, а в еще трех встречах в рамках Евро-2020 был резервным арбитром.