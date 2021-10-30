Российского рефери отстранили от турнира UFC в Абу-Даби

Российского рефери Вячеслава Киселева отстранили от работы на турнире UFC 267 в Абу-Даби, говорится на сайте организации.

Такое решение вызвано тем, что судья не остановил бой между бразильцем Элизеу Залески Дос Сантосом и французом Бенуа Сен-Дени. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Залески единогласным решением судей.

В ходе боя Сент-Дени пропустил очень много ударов в стойке и был близок к поражению, отметил сайт championat.com, но судья решил не останавливать бой.

Киселев должен был судить бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Швейцарии Волканом Оездемиром. Его на поединке заменит британец Марк Годдард.

В рамках на 267-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в Абу-Даби пройдет титульный бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с американцем Кори Сэндхагеном. Они поборются за временный пояс лиги.

Петр Ян — универсальный боец, очень неудобный для всех и один из самых сильных в России. Хотя его соперник в сегодняшнем турнире UFC слишком высокий, это не отменяет шансов уверенной победы россиянина в титульном бое, заявил «360» боец MMA Артем Тарасов.

Не исключено, что поединок россиянин завершит нокаутом, у него хороший удар, заявил «360» чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.