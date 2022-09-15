Российского хоккеиста Комарова дисквалифицировали за допинг в IIHF | 360°

Спорт 15 сентября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Российского хоккеиста Комарова дисквалифицировали за допинг в IIHF

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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала российского игрока клуба «Чайка» Дмитрия Комарова от игр. Причиной такого решения стал допинг, обнаруженный в тесте хоккеиста, написала «Политика сегодня».

Как уточнили в пресс-службе IIHF, 19-летний Комаров отстранен от участия в турнирах на восемь месяцев.

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Допинг-тест был сдан еще в 2021 году. Весной этого года хоккеист подал прошение на ретроактивное разрешение на терапевтическое использование препарата, однако оно было отклонено.

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