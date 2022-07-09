Российского хоккеиста Капризова не впустили в США

Российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова не впустили в США из-за проблем с рабочей визой. Об этом сообщил журналист американского издания The Athletic Майкл Руссо.

По его словам, россиянин пытался вернуться в США через Дубай, однако ему отказали во въезде.

«В прошлом сезоне он заключил пятилетний контракт, но сейчас не смог въехать в США из-за отсутствующей действующей рабочей визы», — написал он.

Ранее сообщалось, что Капризова разыскивают полиция и военный комиссариат. Предположительно, спортсмен приобрел себе военный билет, чтобы решить вопрос с армией.

Россиянин выступает в клубе НХЛ «Миннесота» с 2020 года, согласно открытым источникам, его доход составляет около девяти миллионов долларов в год. В сезоне-2020/21 Капризов завоевал «Колдер Трофи, который вручается лучшему новичку в регулярном чемпионате.

Вместе с российской сборной Капризов выиграл золото Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.