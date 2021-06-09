Российского футбольного арбитра отстранили от судейства на 10 лет

UEFA отстранил российского арбитра от работы на 10 лет за то, что он не сообщил в надзорный орган союза, что на него выходили люди, которые хотели повлиять на исход матча Лиги Европы. Об этом сайту Championat.com сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

«Лапочкин отстранен на 10 лет от футбольной деятельности», — рассказал Хачатурянц

В конце марта Сергея Лапочкина временно отстранили от судейства на три месяца, чтобы провести расследование. Тогда в UEFA сообщили, что санкции к российскому судье применили по трем пунктам дисциплинарного регламента. В организации стало известно, что к Лапочкину обратились неизвестные люди, чтобы повлиять на результат игры второго квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 году.

Арбитр это предложение не принял, но не сообщил о случившемся UEFA, что является нарушением.