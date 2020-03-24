    24 марта 2020, 11:37

    Российского футболиста обвинили в сдаче матчей

    Эля Данилюк

    Эпицентр футбольных событий сейчас в Белоруссии. Да и околофутбольных — тоже. В суде Минска вовсю идут слушания по делу о договорных матчах чемпионата Белоруссии. Как сообщает RT, на скамье — и российский спортсмен Дмитрий Айдов.
    Российского футболиста обвинили в сдаче матчей

    За проигрыш игры с БАТЭ, которая прошла в июне 2018 года (0:3), Айдов якобы получил 12 тысяч долларов. Еще 10 тысяч спустя несколько дней — за сдачу брестскому «Динамо».

    Айдову 37 лет, за «Гомель» он выступал с 2017 года, спустя год он принял решение завершить карьеру. Также футболист выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и «Нижний Новгород».

    Накануне стало известно, что в Белоруссию пригласили поиграть самых именитых спортсменов, в том числе и Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    Накануне президент РПЛ дал показания по первому в России делу о договорном матче. Следователи задали вопросы об игре между «Чайкой» и «Черноморцем» главе премьер-лиги Сергею Прядкину.

    В 2018 году отобранного на ЧМ‐2018 арбитра отстранили от футбола за коррупцию. Представитель Кении получил взятку в размере 600 долларов.