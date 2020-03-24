Российского футболиста обвинили в сдаче матчей

За проигрыш игры с БАТЭ, которая прошла в июне 2018 года (0:3), Айдов якобы получил 12 тысяч долларов. Еще 10 тысяч спустя несколько дней — за сдачу брестскому «Динамо».

Айдову 37 лет, за «Гомель» он выступал с 2017 года, спустя год он принял решение завершить карьеру. Также футболист выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и «Нижний Новгород».

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