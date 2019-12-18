Российского форварда Ковальчука хотят принять три клуба НХЛ
Российский хоккеист, нападающий Илья Ковальчук отказался от контракта в американской командой «Лос-Анджелес Кингз». Однако спортсмен может задержаться в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила «Газета.ru».
Спортивный журналист Дэвид Пагнотта рассказал, что борьбу за форварда из России ведут «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвингз». Об этом он заявил на личной странице в Twitter.
Ковальчук выразил желание начать играть снова, как можно раньше. Она обратил внимание на то, что в настоящее время сезон в разгаре.