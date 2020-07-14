Российского борца Махова признали чемпионом Олимпиады-2012
Билял Махов, российский борец вольного стиля, признан победителем летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Ему вручили золотую медаль. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета.
На Играх Махов выбыл в полуфинале и получил бронзовую медаль. Но в итоге оба финалиста были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. В связи с этим чемпионами признаны Махов и иранец Комейл Гасеми. Оба спортсмена получат золотые медали вместо бронзовых.