Российского борца Махова признали чемпионом Олимпиады-2012

На Играх Махов выбыл в полуфинале и получил бронзовую медаль. Но в итоге оба финалиста были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. В связи с этим чемпионами признаны Махов и иранец Комейл Гасеми. Оба спортсмена получат золотые медали вместо бронзовых.