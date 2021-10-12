Российского болельщика избили после матча в Словении

Болельщики Словении решили подраться с россиянами и жестоко избили одного из них. Конфликт произошел после отборочного матча чемпионата мира, на котором Россия одержала победу со счетом 2:1. О произошедшем стало известно от пользователя Twitter с ником «Угодник».

Игра состоялась на стадионе «Людски врт» в городе Марибор, драка произошла уже после нее. У пострадавшего сильные повреждения и переломы, его отвезли в больницу Maribor University Medical Centre, где он провел всю ночь.

Сборная России показывает хорошие результаты на играх в отборочных матчах к новому мировому чемпионату. Российские футболисты под руководством тренера Валерия Карпина набрали уже 19 очков и переместились на первое место в таблице своей группы, опередив на два балла Хорватию. Теперь команда оторвалась на целых девять очков от сборных Словакии и Словении. Игроки этих стран разделили третье и четвертое места, но Россию им уже точно не опередить.

Интересно, что в опросе на сайте «Спорт-Экспресс» мнения пользователей Сети о том, какое место Россия займет в отборочном туре ЧМ-2022, разделились ровно пополам: 50% считают, что второе, а другая половина уверена, что первое.