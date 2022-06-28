Российское правительство утвердило перечень соревнований, где нужна карта болельщика

Российский премьер Михаил Мишустин подписал документ, в котором утвержден список соревнований, где понадобится Fan ID (карта болельщика). Об этом сообщило ОТР.

В будущем сезоне Fan ID будет нужна для посещения матчей чемпионата России по футболу и финала Кубка России. С 4 июля даже при наличии билета зрителям, у которых не будет карты болельщика, не удастся попасть на главные арены в Сочи, Самаре, Ростове, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. С начала декабря этот режим будет действовать в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и в Москве на «Открытие-Арене».