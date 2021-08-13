Вашингтон отказался выдавать визы российским спортсменам

Американские власти отказали в оформлении визы олимпийской чемпионке Токио в прыжках в высоту Марии Ласицкене и серебряной медалистке Игр-2020 в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой. Об этом сообщило «Утро.ру».

По мнению телеведущей и генпродюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, таким образом США пытаются сорвать участие российских именитых легкоатлеток в этапе «Бриллиантовой лиги». Она напомнила, что до начала мероприятия остался очень маленький срок — всего девять дней.

«Либо американцы должны вернуться к соблюдению прав всех спортсменов, либо не должны проводить крупные международные соревнования на своей территории. Ведь такое поведение иначе как произволом назвать нельзя», — заявила Канделаки.

Телеведущая отметила, что подобное поведение является способом давления на российских атлетов. Канделаки не исключила, что для достижения своих целей США прибегнут к любым методам.

Телеведущая напомнила, что только что завершившихся токийских Играх в прыжках с шестом первое место заняла как раз американка Кэти Наджотт. Именно поэтому отсутствие русских спортсменов на «Бриллиантовой лиге» означает, что у спортсменов из США просто не будет главных конкурентов на медали.