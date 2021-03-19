Российским спортсменам утвердили форму для Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал экипировку для российских спортсменов, которые поедут на Игры в Токио в 2021 году. На ней не будет отечественных символов из-за запрета Спортивного арбитражного суда.

МОК утвердил форму одежды российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио, сообщил руководитель главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных соревнованиях (директор по спорту) Андрей Конокотин, передает «Газета.ru».

«В экипировку пришлось вносить определенные изменения, что повлекло за собой изменение сроков и поставки. Исходим из того, что экипировочный центр откроется 30 июня», — сказал Конокотин.

В состав олимпийской сборной России войдет 360-380 спортсменов.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Это случилось из-за того, что РУСАДА не передало Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Из-за этого российским спортсменам запретили участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. На чемпионатах мира, которые проходили с начала 2021 года, российские атлеты выступали в экипировке без государственных символов.