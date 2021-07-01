Российским синхронисткам запретили купальники с медведем на Олимпиаде в Токио

Сборной России по синхронному плаванию не разрешили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщила пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Спортсменка выступает в дуэте со Светланой Колесниченко.

«Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями: пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили», — рассказала Ромашина. Ее процитировал ТАСС.

Однако она добавила, что дуэт готов ко всему. По словам синхронистки, главное — это оставленная без изменений программа. Там будут сложные и интересные технические элементы, написала «Газета.ru».

Главный тренер российской команды по синхронному плаванию уточила, что решение о запрете купальников с медведями было принято Международным олимпийским комитетом (МОК).

Спортсменам национальной сборной России запрещена демонстрация государственных символов из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). На Играх в Токио россияне будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Летняя Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио.