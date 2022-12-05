Спорт 05 декабря 2022, 19:29 Российским шахматистам разрешили выступать под флагом FIDE до 2024 года Шахматистам России продлили до 2024 года разрешение на выступления под флагом FIDE РИА «Новости»

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Разрешение для шахматистов России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом Международной шахматной федерации (FIDE) продлили до 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В марте 2022 года сборные двух стран отстранили от международных соревнований, но оставили право индивидуальным игрокам принимать участие в турнирах под нейтральным флагом. Такое решение федерация приняла на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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После 2024 года российские и белорусские шахматисты смогут автоматически вернуться в национальные федерации, если не сообщат FIDE о своем желании остаться под нейтральным флагом. Постановление вступит в силу 15 декабря.

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