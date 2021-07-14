Российским олимпийцам дали памятку по ответам на провокации СМИ

Российские олимпийцы недавно получили инструкцию о том, как вести себя на Играх в Токио. Текст также посвящен возможным провокациям в соцсетях и СМИ касательно тем о харассменте и BLM. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Такую инструкцию нашим спортсменам разослал Олимпийский комитет России (ОКР). В пресс-службе ОКР также подтвердили подготовку документа.

«Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут „развести“ специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене», — говорится в документе.

Комитет уже получил сообщения, что спортсмены сталкиваются с буллингом со стороны пользователей в соцсетях. На такие провокации рекомендуется не поддаваться. В инструкции отметили, что нужно тщательно и внимательно относиться к тому, что хочешь написать в соцсетях, какие фото выложить, это также касается лайков и написания комментариев.

В ОКР также предупредили спортсменов, что во время Игр будет все больше желающих взять интервью, но просьба прокомментировать злободневные темы может носить провокационный характер. Лучше всего в такой ситуации олимпийцам отвечать «Нет комментариев» и «Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов». В этих Играх россияне будут участвовать не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Накануне стало известно, что больше половины спортсменов российской олимпийской сборной сделали прививку от коронавируса.