Российским легкоатлетам запретили участвовать в международных соревнованиях

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics продлил свое решение о запрете российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях. WA подчеркнула, что исключит Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), если она не выплатит штраф до 15 июля.

Об этом сообщили на сайте World Athletics после заседания совета по ситуации с ВФЛА.

«Совет World Athletics принял решение исключить ВФЛА, если в срок до 15 августа не будет погашен штраф в размере $5 млн и затрат в размере $1,31 млн», - сказано в сообщении.

В ноябре 2015 года ВФЛА временно лишили членства в World Athletics за многочисленные допинговые нарушения. Ее не восстановили до сих пор. В марте 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за нарушения, которые допустило прежнее руководство. WA заявила, что продолжит выдавать российским спортсменам нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под Олимпийским флагом только после того, как ВФЛА выплатит штраф.

ВФЛА должна была перечислить World Athletics 6,31 миллиона долларов до 1 июля, однако не сделала этого. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации подчеркнул, что дает ВФЛА последний шанс на восстановление членства. Он продлил срок выплаты штрафа до 15 августа.