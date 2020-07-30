Российским легкоатлетам запретили участвовать в международных соревнованиях
Об этом сообщили на сайте World Athletics после заседания совета по ситуации с ВФЛА.
«Совет World Athletics принял решение исключить ВФЛА, если в срок до 15 августа не будет погашен штраф в размере $5 млн и затрат в размере $1,31 млн», - сказано в сообщении.
В ноябре 2015 года ВФЛА временно лишили членства в World Athletics за многочисленные допинговые нарушения. Ее не восстановили до сих пор. В марте 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за нарушения, которые допустило прежнее руководство. WA заявила, что продолжит выдавать российским спортсменам нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под Олимпийским флагом только после того, как ВФЛА выплатит штраф.
ВФЛА должна была перечислить World Athletics 6,31 миллиона долларов до 1 июля, однако не сделала этого. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации подчеркнул, что дает ВФЛА последний шанс на восстановление членства. Он продлил срок выплаты штрафа до 15 августа.