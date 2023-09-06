Спорт 06 сентября 2023, 22:21 Российским и белорусским спортсменам разрешили выступать в Чехии Sport.cz: Чехия разрешила спортсменам из РФ выступать на территории страны unsplash.com

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Правительство Чехии разрешило спортсменам из России и Белоруссии выступать на территории страны при соблюдении некоторых условий. Об этом заявило издание Sport.cz со ссылкой на заявление чешского премьер-министра Петра Фиалы.

В конце июня 2023 года власти Чехии запретили россиянам принимать участие в соревнованиях на территории государства. Теперь спортсменов из РФ и Белоруссии допустят до выступлений в Чехии, если они формально не представляют свои страны и не являются игроками зарубежных клубов.

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Они также не должны каким-либо образом поддерживать специальную операцию России на Украине во время своего возможного пребывания в Чехии. Спортсменам нельзя использовать государственную символику.

Если российские атлеты смогут участвовать на Олимпиаде — 2024, то только в нейтральном статусе, заявила ранее депутат, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Светлана Журова.