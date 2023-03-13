Спорт 13 марта 2023, 16:22 Российским хоккеистам дали надежду на возврващение на чемпионат мира в 2024 году «Матч ТВ»: IIHF изучает допуск сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею РИА «Новости»

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Международная федерация хоккея (IIHF) может вернуть сборную России на чемпионат мира уже в 2024 году. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на инсайдера.

«Идея IIHF состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гетеборге. Но для этого в мае на конгрессе IIHF нужно принять такое решение. И весь вопрос в том, как это будет сделано», — поделился он.

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По словам источника, большинство членов IIHF поддерживают возвращение российских спортсменов на чемпионаты мира. Эту идею одобряют в том числе представители США и Канады. Как отметил собеседник издания, делают они это «из бизнес‑соображений». Однако представители Чехии, Финляндии, Швеции и государства Прибалтики, которые занимают 50% представительства в Совете Международной федерации хоккея, выступают против.

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В случае, если решение будет приниматься на основе результатов голосования на Конгрессе IIHF, Россия вернется на ЧМ-2024 «с большой долей вероятности».

Инсайдер добавил, что в IIHF осознают размеры прибыли, которую они упускают. Чемпионат мира, который должен был пройти в мае 2023 года в Санкт-Петербурге на новой арене, вмещающей 23 тысячи человек на трибунах: мог бы побить рекорды посещаемости. Матчи между сборными России, Финляндии и Чехии привлекли бы много внимания и принесли бы деньги, в которых на данный момент нуждается IIHF.

В феврале 2022 года IIHF отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенное время.

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