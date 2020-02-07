Российским гандболисткам заменили соперника на отборе к Олимпиаде
Китаянки входили в одну группу с российской сборной, отмечено в публикации на сайте Федерации. Расписание турнира тоже обновилось.
Вместе с Казахстаном и Россией в подгруппу европейской квалификации ОИ-2020 попали Венгрия и Сербия.
Причины отказа сборной Китая от квалификации не называются.
Шесть сборных, которые примут участие в гандбольном турнире Олимпийских игр, уже известны. Команда Японии выступит, поскольку страна является хозяйкой Игр. Франция сыграет как чемпион Европы. Бразилия победила на Панамериканских играх, а Южная Корея обошла всех в азиатской квалификации. Сборная Анголы стала самой сильной среди африканских команд, Нидерланды — действующие чемпионы мира.
Еще шесть команд отберут по итогам квалификационных турниров. На Олимпиаду поедут по две лучшие сборные из каждой подгруппы.
Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 24 июля.