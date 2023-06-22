Спорт 22 июня 2023, 13:14 Российским футбольным клубам дали надежду на возвращение в еврокубки Представитель УЕФА Клемент выразил надежду на возвращение российских команд в турниры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) никогда не терял надежды на возвращение российских клубов и сборной команды страны на международные турниры. Как сообщил RT, с таким заявлением на конференции Российского футбольного союза (РФС) выступил советник по делам национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент.

Он подчеркнул, что организация никогда не прерывала связей с Россией и продолжала диалог для возобновления отношений. Клемент подчеркнул, что мировой футбол уже преодолевал различные вызовы, объединив свои усилия.

Реклама

«Мы верим, что совсем скоро мы увидимся с российскими клубами и сборной на международном уровне в духе честной игры», — заявил представитель УЕФА и добавил, что с новыми проблемами можно справиться только вместе.

Клемент подчеркнул, что очень рад присутствовать на заседании РФС и передал привет членам исполнительного комитета от президента УЕФА Александра Чеферина.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские футбольные клубы от международных соревнований 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

В прошлом году РФС объявила о планах перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Но заседание исполкома отменили. После стало известно, что Российский футбольный союз создаст рабочую группу вместе с УЕФА и ФИФА, чтобы определить дальнейшие перспективы отечественных клубов.