Российским футболистам предложили платить зарплаты исключительно за победы

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением относительно зарплат у российских футболистов. По словам политика, спортсменам стоит платить гонорар только в случае победы на матчах, написала «Газета.ru».

«Зарплаты футболистов, конечно, всех возмущают, особенно при нашей игре футбольных команд… Я бы поменял систему оплаты: выиграл — вот тебе премия, не выиграл — извини, значит ты никудышный», — сообщил Миронов.

Он отметил, что на законодательном уровне ничего менять не стоит, поскольку России «не хватало еще с УЕФА или с ФИФА поссориться». Наши футболисты, по его словам, и так не очень хорошо выглядят в спортивном мире.