Российский вратарь Василевский установил рекорд клуба НХЛ по сухим матчам

Вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отыграл третий матч подряд, не пропустив ни одной шайбы. Такого в истории команды из Флориды не было никогда. Об этом говорится на странице NHL Public Relations в Twitter.

«Андрей Василевский стал первым вратарем в истории „Лайтнинг“, который оформил шатаут в трех матчах подряд», — говорится в сообщении подразделения НХЛ. Российский голкипер отразил 28 бросков по своим воротам.

В ночь на 3 марта команда Василевского «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась с «Даллас Старс». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хоккеистов «Тампы».

Андрею Василевскому 26 лет. Он воспитанник уфимского «Салавата Юлаева». Он уехал играть в НХЛ в 2014 году. Все эти годы в Соединенных Штатах он выступает за «Тампу». Свой первый матч в НХЛ он провел 16 декабря 2014 года против «Филадельфии Флайерз». Тогда команда Василевского победила со счетом 3:1 — он отбил 23 броска из 24.