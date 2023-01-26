Спорт 26 января 2023, 18:58 Российский вратарь Никита Хайкин перешел в «Бристоль Сити»

Читать 360tv в

Российский футболист, 27-летний Никита Хайкин, подписал контракт с британским клубом «Бристоль Сити». Об этом сообщило Piter.TV со ссылкой на пресс-службу английской команды.

Вратарь присоединится к «Бристоль Сити» до конца сезона. Ранее Никита Хайки уже выступал за зарубежные команды. В частности, за норвежский «Буде-Глимт». Он играл за этот клуб с 2019 года и стал в его составе двукратным чемпионом Норвегии.