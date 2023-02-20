Спорт 20 февраля 2023, 18:58 Российский волейболист Осипов погиб в 20 лет Призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Осипов погиб в 20 лет freepik

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Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу россиянин Иван Осипов погиб в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола в своем Telegram-канале. Спортсмену было 20 лет.

Волейболист попал в аварию шесть дней назад. Все эти дни он был в коме, а врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

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«Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Спи спокойно, Ваня», — написали коллеги Осипова.

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Тем временем, медики продолжают лечение другого спортсмена, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Информация о состоянии фигуриста обновляется каждый день. По последним данным, его состояние крайне нестабильное и тяжелое. У Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса. Ранее СМИ писали, что у спортсмена кровоизлияние в мозг и гематома в лобной доле в результате отита.