Российский велогонщик умер на соревнованиях в Москве. Ему было 22 года

В ведомстве сообщили, что во время группового заезда молодой спортсмен потерял сознание и упал.

Дежурившая на месте медицинская бригада оказала Свешникову первую помощь. На велодром в Крылатское приехали еще врачи, но спасти молодого спортсмена не удалось.

В Telegram появилось видео, на котором можно увидеть, как медики пытаются откачать упавшего спортсмена, а после его увозят на носилках.

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.