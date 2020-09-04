Российский велогонщик умер на соревнованиях в Москве. Ему было 22 года
Российский велогонщик Павел Свешников скончался в возрасте 22 лет во время соревнований на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
В ведомстве сообщили, что во время группового заезда молодой спортсмен потерял сознание и упал.
Дежурившая на месте медицинская бригада оказала Свешникову первую помощь. На велодром в Крылатское приехали еще врачи, но спасти молодого спортсмена не удалось.
В Telegram появилось видео, на котором можно увидеть, как медики пытаются откачать упавшего спортсмена, а после его увозят на носилках.
Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.