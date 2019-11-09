Российский тренер предположил заговор против фигуристок

Российские фигуристки на этапе Гран-при в Китае показали отличную подготовку и выступили так, что было ясно: россиянки на льду лучшие. Может быть, напор наших девчонок испугал судей. Только этим смог объяснить тренер Алекей Мишин, что его подопечная Елизавета Туктамышева заняла только третье место.

«Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при. И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе», — заявил Мишин. Его слова привел ТАСС.

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Тренер отметил, что ему понравились выступления всех россиянок. Он отметил как Туктамышеву, так и другую свою подопечную, Софью Самодурову. Девушка в этот раз стала пятой. Первое место завоевала воспитанница Этери Тутберидзе 15-летняя Аня Щербакова.

На всех этапах серии Гран-при в этом сезоне первые места взяли россиянки, так что опасения Мишина не лишены оснований. Так, на этапе в США победу одержала Щербакова, этап в Канаде выиграла Александра Трусова. Даже этап во Франции выиграла Алена Косторная. Может быть, судьи и правда испугались, что в финале окажется слишком много россиянок. Но что поделать, если наши — лучшие?