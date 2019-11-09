Российский тренер предположил заговор против фигуристок
«Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону. Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале Гран-при. И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе», — заявил Мишин. Его слова привел ТАСС.
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Тренер отметил, что ему понравились выступления всех россиянок. Он отметил как Туктамышеву, так и другую свою подопечную, Софью Самодурову. Девушка в этот раз стала пятой. Первое место завоевала воспитанница Этери Тутберидзе 15-летняя Аня Щербакова.
На всех этапах серии Гран-при в этом сезоне первые места взяли россиянки, так что опасения Мишина не лишены оснований. Так, на этапе в США победу одержала Щербакова, этап в Канаде выиграла Александра Трусова. Даже этап во Франции выиграла Алена Косторная. Может быть, судьи и правда испугались, что в финале окажется слишком много россиянок. Но что поделать, если наши — лучшие?