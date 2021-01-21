Российский тренер объяснил, почему не стоит еще раз переносить Олимпиаду в Токио

Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Сергей Гальперин считает, что МОК принял правильное решение проводить Олимпийские игры в Токио. Ранее большинство японцев высказались за перенос либо отмену соревнований. Тренер считает, что нельзя лишать спортсменов шанса выступить на Олимпиаде.

«Я обеими руками за, ребята тренировались много лет. Я сам спортсмен и тренер — понимаю, ради чего с детства тренируешься», — сказал Гальперин в разговоре с «360».

Он отметил, что спортсменам важна Олимпиада независимо от возраста.

«Сегодня спортсмен молодой, а через четыре года уже может не попасть на главное соревнование в своей жизни. Для тех, кому за 27 лет, это и вовсе последний шанс, поэтому я считаю, что Олимпиаду нужно проводить», — добавил он.

В Международном олимпийском комитете исключили возможность переноса или отмены Олимпийских игр в Токио, сообщил сайт RT. Член МОК Ричард Паунд поддержал идею, согласно которой Игры стоит провести без иностранных зрителей. Также Паунд заявил, что может быть отменена эстафета олимпийского огня.