06 июля 2023, 22:11
Российский теннисист Сафиуллин впервые прошел в третий круг Уимблдона
Российский спортсмен Роман Сафиуллин обыграл французского теннисиста Корантена Муте в матче второго круга Уимблдона. Теперь ему предстоит участвовать в третьем круге турнира 2023 года.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Сафиуллина. В следующей игре россиянину предстоит встретиться с победителем матча между аргентинцем Гидо Пельей и французом Гарольдом Майо, который попал в основную сетку соревнований через квалификацию.
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Сафиуллин впервые смог пробиться в третий круг на турнире Большого шлема. Одним из его лучших результатов ранее считался выход во второй круг на Australian Open и Roland Garros в 2021 году.
Роман Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В 2015 году он выиграл Australian Open среди юниоров. А в январе 2022 года теннисист стал финалистом квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. Он обошел американца Кристофера Ойбанкса.
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