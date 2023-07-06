Спорт 06 июля 2023, 22:11 Российский теннисист Сафиуллин впервые прошел в третий круг Уимблдона РИА «Новости»

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Российский спортсмен Роман Сафиуллин обыграл французского теннисиста Корантена Муте в матче второго круга Уимблдона. Теперь ему предстоит участвовать в третьем круге турнира 2023 года.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Сафиуллина. В следующей игре россиянину предстоит встретиться с победителем матча между аргентинцем Гидо Пельей и французом Гарольдом Майо, который попал в основную сетку соревнований через квалификацию.

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Сафиуллин впервые смог пробиться в третий круг на турнире Большого шлема. Одним из его лучших результатов ранее считался выход во второй круг на Australian Open и Roland Garros в 2021 году.

Роман Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В 2015 году он выиграл Australian Open среди юниоров. А в январе 2022 года теннисист стал финалистом квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. Он обошел американца Кристофера Ойбанкса.