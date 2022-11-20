Спорт 20 ноября 2022, 01:03 Российский теннисист Рублев уступил норвежцу Рууду в полуфинале Итогового турнира ATP Российский теннисист Рублев уступил норвежцу Рууду в полуфинале Итогового турнира ATP

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Россиянин Андрей Рублев в ночь на 20 ноября проиграл норвежскому теннисисту Касперу Рууду в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча прошла на покрытии «хард» в Турине, сообщил ТАСС.

Рублев уступил Рууду со счетом 2:6, 4:6. До этого россиянин обыграл соотечественника Даниила Медведева и оказался сильнее греческого теннисиста Стафаноса Циципаса, однако проиграл сербу Новаку Джоковичу. Теперь с сербским теннисистом сыграет Рууд. Матч пройдет днем в воскресенье.

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Рублев является победителем 15 турниров ATP. В прошлом году он получил звание заслуженного мастера спорта. В этом сезоне Рублев победил в турнире, который проходил в Белграде. В финале его соперником был Джокович.

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Ранее сообщалось, что теннисист Медведев победил в турнире ATR в Австрии.