Российский теннисист Рублев проиграл в матче третьего круга US Open

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в матче третьего круга US Open американцу Фрэнсису Тиафо. Он покидает этот турнир Большого шлема.

Рублев уступил сопернику из Соединенных Штатов со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1. Встреча продолжалась три часа 45 минут.

Теперь в третьем круге турнира россиянин Аслан Карацев сыграет с американцем Джексоном Бруксби. Вышедший в четвертый круг Даниил Медведев выйдет на корт против Даниэля Эванса из Великобритании.

Рублев взял золото в олимпийском турнире в Токио по теннису среди смешанных команд. Вместе с Анастасией Павлюченковой он сразился в финале с соотечественниками Асланом Карацевым и Еленой Весниной.