Российский теннисист Рублев обыграл Надаля и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа позволила теннисисту выйти в полуфинал.

Четвертьфинальный матч турнира ATP прошел в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, уточнил «Интерфакс». В полуфинале Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который обыграл действующего победителя турнира итальянца Фабио Фоньини.

В другом матче полуфинала на поле встретятся британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас.

Россиянин впервые одержал победу над Надалем за три проведенных матча. Андрей Рублев находится на восьмой строчке в рейтинге ATP. В активе российского теннисиста восемь титулов под эгидой организации. Рублев четыре раза доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

Призовой фонд соревнований в Монте-Карло составляет почти 2,5 миллиона евро. Победитель получит более 250 тысяч евро и 1000 очков в зачет рейтинга АТР.