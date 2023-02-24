Спорт 24 февраля 2023, 01:50 Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Дохе Российский теннисист Медведев обыграл О’Коннелла и вышел в полуфинал турнира в Дохе РИА «Новости»

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Известный российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Австралии Кристофера О’Коннелла в четвертьфинальном матче со счетом 6:2, 4:6, 7:5. По словам спортсмена, ему помог опыт. Слова Медведева передало РИА «Новости».

«При счете 5:5 в третьем сете мне удалось провести довольно хороший гейм, который принес мне победу. Исход таких игр зависит от незначительных нюансов», — прокомментировал свою победу Медведев.

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По мнению россиянина, результат часто зависит от уверенности, а иногда от одной удачи. В его карьере много было таких матчей, как встреча с О’Коннеллом, когда чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону.

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Медведев признался, что старается использовать такой опыт, чтобы выиграть. Он искренне порадовался победе над сильным австралийским игроком.

В полуфинальном матче россиянин сыграет против второй ракетки турнира канадца Феликса Оже-Альяссима. Ранее сообщалось о победе Медведева над Янником Синнером в финале ATP.