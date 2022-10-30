Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Австрии | 360°

Спорт 30 октября 2022, 19:47 Российский теннисист Медведев выиграл турнир в Австрии Теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Шаповалова в турнире ATP РИА "Новости"

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Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу в финале турнира по теннису категории ATP-500 в Австрии. Его соперником был канадский теннисист Денис Шаповалов, сообщил ТАСС.

Медведев в трех сетах смог обыграть 19-ю ракетку мира Дениса Шаповалова в финальной встрече турнира, который состоялся в Вене.

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Встреча теннисистов из России и Канады проходила на центральном корте стадиона «Винер Штадтхалле». Она продлилась более двух часов и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Медведева. Российский теннисист смог пять раз подать навылет и реализовать пять брейк-пойнтов из 11.

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Теперь Медведеву предстоит принять участие в итоговом турнире ATP. Соревнования пройдут в Турине с 13 по 20 ноября.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу 19-летнего Алькараса. Для него это первая победа на турнире Большого шлема.