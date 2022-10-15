Российский теннисист Медведев впервые стал отцом | 360°

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Российский теннисист Медведев впервые стал отцом

Первая ракетка России Медведев стал отцом в первый раз

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Российский теннисист, четвертая ракетка мира и первая ракетка России Даниил Медведев впервые стал отцом. О радостном событии спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*.

Супруга Медведева Дарья родила дочь в пятницу. Девочку назвали Алисой.

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«Добро пожаловать в мир, девочка», — сказал 26-летний теннисист.

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Даниил знаком в супругой с детства. Они оба занимались теннисом и вместе ездили на соревнования. Возлюбленные узаконили отношения  в сентябре 2018 года сразу после того, как спортсмен выступил на US Open.

Сегодня стало известно, что российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко женился на своей бывшей жене Полине Селедцовой.

* Instagram — соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети

Теннис

Даниил Медведев

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