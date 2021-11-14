Российский теннисист Медведев стартовал на итоговом турнире ATP с победы

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над визави из Польши Хубертом Хуркачем в игре первого тура на турнире ATP в Италии. Поединок закончился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Медведев посеян на турнире под вторым номером, а Хуркач — под седьмым. Первая победа далась российскому спортсмену нелегко. В предварительном раунде восемь участников поделили на две группы. По два лучших спортсмена из них выйдут в полуфинал. В состав первой группы помимо Медведева и Хуркача вошли теннисист из Германии Александр Зверев под третьим номером и итальянец Маттео Берреттини под шестым.

Во второй четверке выступят Новак Джокович из Сербии (первый номер), грек Стефанос Циципас (четвертый номер), наш соотечественник Андрей Рублев (пятый номер) и представитель Норвегии Каспер Рууд (восьмой номер).

Первый итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов прошел в 1970 году. Его действующим победителем является Даниил Медведев.