Спорт 18 января 2023, 18:05 Российский теннисист Медведев обошел австралийца Миллмана во втором круге Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев прошел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщило РИА ФАН.

В матче второго круга Australian Open его противником стал австралиец Джон Миллман. Медведев обошел его в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Игра длилась два часа 19 минут. В ходе матча российский спортсмен смог девять раз подать навылет и осуществить восемь брейк-пойнтов из 13.

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На данный момент нет информации о том, с кем будет выступать Медведев в третьем круге.

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