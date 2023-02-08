Спорт 08 февраля 2023, 14:29 Российский теннисист Карен Хачанов отказался от участия в турнире в Роттердаме

Читать 360tv в

Российский спортсмен снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет в Роттердаме. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт организаторов.

Согласно таблице, россиянина заменит француз Бенжамен Бонзи, который является 13-й ракеткой мира. Турнир пройдет в Нидерландах с 13 по 19 февраля.

Реклама

Ранее Карен Хачанов выступал в рамках Australian Open 2023 года. Он дошел до полуфинала, но проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Реклама