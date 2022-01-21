Российский теннисист Карацев выбыл с Australian Open

Матч третьего круга первого турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) стал последним для россиянина Аслана Карацева. Как сообщило РИА «Новости», он уступил французскому теннисисту Адриану Маннарино.

Противники провели на корте четыре часа 39 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 в пользу французского спортсмена.

В ходе игры Карацев сделал 16 подач на вылет, допустил шесть двойных и 86 невынужденных ошибок, а также активно выиграл 77 мячей.

У Маннарино 11 подач на вылет, две двойные и 22 невынужденные ошибки и 32 активно выигранных мяча.

В четвертом круге французский теннисист выйдет на корт против испанца Рафаэля Надаля, обыгравшего россиянина Карена Хачанова.