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    21 января 2022, 20:40

    Российский теннисист Карацев выбыл с Australian Open

    Француз Адриан Маннарино выбил россиянина Аслана Карацева с третьего круга Australian Open

    Анатолий Минкин

    Матч третьего круга первого турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) стал последним для россиянина Аслана Карацева. Как сообщило РИА «Новости», он уступил французскому теннисисту Адриану Маннарино.

    Российский теннисист Карацев выбыл с Australian Open

    Противники провели на корте четыре часа 39 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 в пользу французского спортсмена.

    В ходе игры Карацев сделал 16 подач на вылет, допустил шесть двойных и 86 невынужденных ошибок, а также активно выиграл 77 мячей.

    У Маннарино 11 подач на вылет, две двойные и 22 невынужденные ошибки и 32 активно выигранных мяча.

    В четвертом круге французский теннисист выйдет на корт против испанца Рафаэля Надаля, обыгравшего россиянина Карена Хачанова.