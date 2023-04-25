Спорт 25 апреля 2023, 19:43 Российский теннисист извинился за грубое общение с мамой во время матча Теннисист Котов извинился за мат в адрес матери во время игры в Мадриде Википедия

Читать 360tv в

Российский теннисист Павел Котов принес публичные извинения матери за то, что позволил себе непристойное поведение в ее адрес во время матча квалификации турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Об этом спортсмен сообщил в Telegram-канале Tbn Tennis Team.

«Не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч был тяжелый. Я понимаю, что подал плохой пример таким отвратительным поведением, но всякое бывает, как говорится», — написал он.

Реклама

По словам 24-летнего теннисиста, с мамой он поговорил и извинился сразу же, как вышел с корта. Инцидент случился во время третьего сета матча против бельгийца Киммера Коппеянса.

Россиянин стоит на 101-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале квалификации Котову предстоит сыграть с японцем Есукэ Ватануки, сообщил RT.