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    11 мая 2022, 17:39

    Российский теннисист Хачанов выступит на турнире во Франции

    Арина Бобкова

    Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в турнире, который состоится в французском городе Лион. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

    Накануне спортсмен подтвердил свое участие в чемпионате, который подойдет к концу перед Открытым чемпионатом Франции.

    «Рад вернуться в Лион и сыграть», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

    Мероприятие состоится в период с 15 по 21 мая.

    В 2021 году спортсмену удалось пройти в полуфинал. В результате он проиграл спортсмену из Британии Кэмерону Норри.