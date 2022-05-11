Российский теннисист Хачанов выступит на турнире во Франции

Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в турнире, который состоится в французском городе Лион. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Накануне спортсмен подтвердил свое участие в чемпионате, который подойдет к концу перед Открытым чемпионатом Франции.

«Рад вернуться в Лион и сыграть», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

Мероприятие состоится в период с 15 по 21 мая.

В 2021 году спортсмену удалось пройти в полуфинал. В результате он проиграл спортсмену из Британии Кэмерону Норри.