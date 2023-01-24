Спорт 24 января 2023, 15:15 Российский теннисист Хачанов стал полуфиналистом Australian Open

Читать 360tv в

Россиянин Карен Хачанов стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который на данный момент проходит в Мельбурне. Об этом сообщил RT.

В последнем матче спортсмен сразился с американцем Себастьяном Кордой. Матч длился один час 52 минуты. Противник Хачанова получил травму в третьем сете, из-за чего отказался продолжать игру, написало РИА ФАН.

Реклама

Матч завершился за счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу российского спортсмена.

Реклама

Спортсмену впервые удалось выйти в полуфинал Australian Open.