Спорт 15 февраля 2023, 17:10 Российский теннисист Даниил Медведев выиграл матч первого круга турнира в Роттердаме

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Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Роттердаме начался для российского спортсмена Даниила Медведева с победы. Об этом сообщило ИА НСН.

В ходе своей первой встречи турнира россиянин одолел испанца Алехандро Давидович-Фокину. Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

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Следующим соперником Даниила Медведева будет француз Кентен Алис или нидерландец Ботик ван де Зандсхюлп.

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