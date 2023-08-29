Спорт 29 августа 2023, 03:00 Российский теннисист Аслан Карацев обыграл соперника из Чехии на Открытом чемпионате США Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг US Open РИА «Новости»

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Российский теннисист Аслан Карацев обыграл чешского спортсмена Иржи Легечку в первом круге Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Встреча окончилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу россиянина.

Во втором круге Карацеву предстоит сыграть против испанца Роберто Карбальэса-Баэна, занимающего 63-ю строчку в рейтинге. Ранее спортсмены не встречались на корте.

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В 2021 году Аслан Карацев стал открытием чемпионата Australian Open. Россиянину, занимавшему позицию 114-й ракетки мира, удалось выйти в полуфинал турнира, оставив позади многих звездных теннисистов.

Тогда в полуфинале Карацев проиграл первой ракетке Новаку Джоковичу со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

В мае 2023 года Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира «Мастерс», который проходил в Мадриде. В четвертьфинальном поединке Карацеву удалось победить китайца Чжан Чжичжэня. Матч завершился со счетом 7:6, 7:3, 6:4.