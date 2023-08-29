29 августа 2023, 03:00
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл соперника из Чехии на Открытом чемпионате США
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг US Open
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл чешского спортсмена Иржи Легечку в первом круге Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Встреча окончилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу россиянина.
Во втором круге Карацеву предстоит сыграть против испанца Роберто Карбальэса-Баэна, занимающего 63-ю строчку в рейтинге. Ранее спортсмены не встречались на корте.
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В 2021 году Аслан Карацев стал открытием чемпионата Australian Open. Россиянину, занимавшему позицию 114-й ракетки мира, удалось выйти в полуфинал турнира, оставив позади многих звездных теннисистов.
Тогда в полуфинале Карацев проиграл первой ракетке Новаку Джоковичу со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
В мае 2023 года Аслан Карацев пробился в полуфинал турнира «Мастерс», который проходил в Мадриде. В четвертьфинальном поединке Карацеву удалось победить китайца Чжан Чжичжэня. Матч завершился со счетом 7:6, 7:3, 6:4.
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