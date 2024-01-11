11 января 2024, 19:07
Российский теннисист Аслан Карацев не будет участвовать в Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев пропустит Открытый чемпионат Австралии 2024 года. Его имени нет в турнирной сетке в мужском одиночном разряде, написал RT.
Ранее стало известно, что спортсмен получил травму в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером во время турнира ATP в Брисбене.
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В Australian Open будут участвовать следующий российские теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Павел Котов, Александр Шевченко и Роман Сафиуллин.
Теннис
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