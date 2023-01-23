Спорт 23 января 2023, 14:14 Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинала Australian Open

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Россиянин Андрей Рублев победил соперника из Дании Хольгера Руне и вышел в четвертьфинала Australian Open. Об этом сообщил RT.

Встреча длилась три часа 39 минут и состояла из пяти сетов. Она завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6.

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Далее 25-летний теннисист встретится с победителем встречи между Новаком Джоковичем и Алексом де Минором.

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Напомним, россиян допустили до участия в Australian Open. Но они выступают под нейтральным флагом.