Российский судья преклонил колено в поддержку ВLМ перед матчем в Англии

Российский судья Кирилл Левников перед футбольным матчем в Англии преклонил колено в поддержку антирасистской акции. На стадионе «Уэмбли» встретились сборные Англии и Сан-Марино.

Этот матч обслуживала российская бригада во главе с судьей Кириллом Левниковым. Перед игрой традиционно состоялась акция в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter. В рамках нее спортсмены опустились на одно колено. Российский судья тоже поддержал акцию, сообщила «Газета.ru».

Игра завершилась победой англичан со счетом 5:0.

Российский арбитр Сергей Карасев и его судейская бригада ранее отказались опуститься на колено на матче Лиги чемпионов. Они проигнорировали акцию Black Lives Matter. В соцсетях судью поддержали даже иностранцы. А UEFA не стал наказывать за это. Союз европейских футбольных ассоциаций пояснил, что решение, преклонять или нет колено, принимают сами футболисты, судьи и тренеры.

Тем не менее прошлой осенью российского полузащитника техасского клуба «Остин Боулд» Валерия Сарамутина отстранили от игр в США, когда тот не стал вставать на колено в знак солидарности.

Движение Black Lives Matter стало популярным после массовых протестов и беспорядков, которые начались в результате смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.