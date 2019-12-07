Российские спортсмены поедут на Олимпиаду как команда ОКР

Российские атлеты выступят на летних ОИ-2020, так как к Олимпийскому комитету России нет претензий. ОКР не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Российские спортсмены, в соответствии с олимпийской хартией, будут выступать на Олимпийских играх в составе команды Олимпийского комитета России, так как ОКР находится вне подозрений как организация», — рассказал Поздняков.

По его словам, отечественных спортсменов чаще других тестируют на допинг.

ОКР готов дать международным федерациям любую возможность для проведения дополнительного тестирования российских атлетов, заявил Поздняков. «У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает», — добавил президент организации.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации. Помимо этого Всемирное антидопинговое агентство призвало ввести ряд санкций в отношении российского спорта. Например, атлетам из РФ хотят запретить выступать на международных соревнованиях под флагом страны в течение четырех лет. Это ограничение касается и Олимпийских игр.

Исполком WADA примет окончательное решение по этому вопросу на заседании 9 декабря.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.