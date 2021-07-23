Российский спортсмен открыл выступления сборной на Олимпиаде

Гребец Александр Вязовкин стал первым представителем из России, который выступил на Олимпиаде в Токио. Россиянин занял второе место в третьем заезде и вышел в четвертьфинал соревнований.

Вязовкин преодолел дистанцию за 7:14,95, сообщила «Газета.ru». Россиянин уступил лишь представителю Хорватии Дамиру Мартину, который финишировал первым с результатом 7:09,17.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

Российская сборная выйдет на парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр под номером 77. Парад атлетов в соответствии с традицией откроет команда Греции, которая представляет родину Олимпийских игр. Следом за ней пройдет сборная беженцев. Шествие замкнет сборная страны-хозяйки Олимпиады — Японии.